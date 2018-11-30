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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 252.606.274 Türk Hava Yolları 228.431.463 T. Halk Bankası 140.522.614 İpek Doğal Enerji 136.216.259 Aselsan 123.489.334 Çemaş Döküm 116.532.735 Petkim 109.624.347 Koza Madencilik 104.723.202 Akbank 99.998.270 Ereğli Demir Çelik 99.590.645 Kardemir (D) 89.740.618 Vakıflar Bankası 81.498.422 Sasa Polyester 69.752.701 Gersan Elektrik 69.324.776 İş Bankası (C) 49.493.188 Tüpraş 37.888.385 Koza Altın 33.783.369 Sabancı Holding 32.658.155 Bim Mağazalar 32.296.210 Vestel 27.151.031


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Günün Ilk Yarısında Işlem Hacmi Sıralaması
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