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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 547.297.850 Türk Hava Yolları 302.106.132 Akbank 242.482.468 Kardemir (D) 129.229.288 Halkbank 123.874.636 Vakıflar Bankası 88.386.746 ASELSAN 84.277.301 Koza Madencilik 83.537.244 Türk Telekom 75.771.995 Yapı ve Kredi Bank. 75.515.281 Tüpraş 72.821.627 İş Bankası (C) 71.136.449 Koza Altın 64.973.422 Sabancı Holding 59.424.286 İpek Doğal Enerji 58.213.697 Çemaş Döküm 51.686.273 İttifak Holding 48.549.271 Ereğli Demir Çelik 47.240.963 Petkim 41.256.768 Turkcell 40.710.763


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında Işlem Hacmi Sıralaması
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