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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 247.592.620 Türk Hava Yolları 208.153.712 ASELSAN 128.317.703 Halkbank 81.067.047 Koza Madencilik 65.318.073 Petkim 63.974.514 Kardemir (D) 63.093.480 Akbank 59.358.343 Vakıflar Bankası 56.091.138 Vestel 42.662.360 Yapı ve Kredi Bank. 40.871.281 İpek Doğal Enerji 36.378.249 Tüpraş 29.269.934 Türk Telekom 28.598.480 Ereğli Demir Çelik 27.953.750 Şekerbank 27.847.601 İş Bankası (C) 27.185.681 Çemaş Döküm 25.989.660 Turkcell 22.090.964 Koza Altın 20.812.689

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında Işlem Hacmi Sıralaması
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