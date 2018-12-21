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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 370.713.013 Türk Hava Yolları 311.680.991 ASELSAN 198.501.502 Kardemir (D) 170.312.739 Halkbank 104.318.587 Tüpraş 79.411.507 Akbank 76.505.599 Vakıflar Bankası 73.837.817 Ereğli Demir Çelik 57.155.587 İş Bankası (C) 45.034.729 Petkim 41.109.748 Türk Telekom 40.302.804 Koza Madencilik 36.951.507 Işıklar Enerji Yapı Hol. 29.558.497 Bim Mağazalar 24.682.543 Doğtaş Kelebek Mobilya 24.537.131 Yapı ve Kredi Bank. 23.057.127 Turkcell 22.480.983 Tekfen Holding 21.470.407 T.S.K.B. 20.656.626


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Borsada Işlem Hacmi
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