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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 215.488.389 ASELSAN 185.620.811 Garanti Bankası 164.264.066 Türk Telekom 106.421.508 Halkbank 84.956.020 Kardemir (D) 83.950.625 Işıklar Enerji Yapı Hol. 55.087.317 Vakıflar Bankası 47.794.861 Koza Altın 46.594.370 Ereğli Demir Çelik 37.263.790 Koza Madencilik 34.707.590 Petkim 31.419.143 Tüpraş 30.808.583 İş Bankası (C) 29.789.976 Akbank 28.196.437 ICBC Turkey Bank 24.582.309 Turkcell 22.498.655 Tekfen Holding 19.721.579 Yapı ve Kredi Bank. 18.530.321 Pegasus 14.589.445

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.

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