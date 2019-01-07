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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi GARAN 396.374.162 THYAO 383.254.369 AKBNK 184.394.556 KRDMD 129.885.094 HALKB 102.816.773 EREGL 94.874.625 ASELS 85.335.537 VAKBN 77.994.330 TTKOM 72.117.237 YKBNK 62.288.250 ISCTR 50.051.293 IPEKE 49.061.613 PETKM 42.008.723 KOZAA 41.870.012 GSRAY 35.299.741 TUPRS 27.845.887 FENER 26.107.375 TCELL 23.212.643 BJKAS 22.214.386 TAVHL 21.935.959

(Not: Tablodaki veriler, veri terminallerinden alınmıştır.)



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