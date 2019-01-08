Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 451.791.641 Türk Hava Yolları 190.198.339 Akbank 185.340.349 Halkbank 113.516.996 Vakıflar Bankası 96.387.521 Petkim 94.276.563 Tüpraş 84.981.673 Kardemir (D) 78.008.987 Aselsan 68.113.173 Koza Madencilik 61.276.844 Yapı ve Kredi Bank. 56.366.513 İpek Doğal Enerji 55.510.444 Türk Telekom 48.148.849 İş Bankası (C) 44.652.325 TAV Havalimanları 42.523.733 Koza Altın 41.740.387 Turkcell 37.878.575 Ereğli Demir Çelik 34.902.156 Bim Mağazalar 28.849.307 Sabancı Holding 25.279.543
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)