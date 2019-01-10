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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 496.320.731 Garanti Bankası 328.292.712 ASELSAN 210.292.634 Akbank 149.901.279 Kardemir (D) 117.923.171 Koza Madencilik 82.528.282 Petkim 74.292.722 Halkbank 60.590.447 Türk Telekom 60.538.881 Ereğli Demir Çelik 47.444.968 Polisan Holding 46.211.208 Vestel 45.095.186 Koza Altın 44.861.906 Vakıflar Bankası 42.239.451 Tüpraş 37.891.678 Yapı ve Kredi Bank. 33.778.623 İpek Doğal Enerji 30.436.780 Turkcell 30.411.611 Bim Mağazalar 28.710.841 Sasa Polyester 27.689.756

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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