Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 265.688.500 Türk Hava Yolları 258.405.415 ASELSAN 160.811.056 Akbank 150.443.076 Halkbank 109.506.527 Kardemir (D) 68.732.389 Vakıflar Bankası 59.665.931 Ereğli Demir Çelik 55.524.828 Petkim 47.249.475 Tüpraş 40.205.700 Koza Madencilik 36.959.073 İş Bankası (C) 36.772.335 Polisan Holding 32.116.418 Flap Kongre Toplantı Hiz. 28.303.672 Koza Altın 27.922.745 Turkcell 27.438.781 Karsan Otomotiv 22.850.413 İpek Doğal Enerji 21.658.841 Türk Telekom 21.523.220 Emlak Konut GMYO 18.629.856
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)