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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 401.781.713 Türk Hava Yolları 384.543.991 Akbank 241.177.860 Halkbank 228.355.326 Odaş Elektrik 222.482.718 ASELSAN 133.075.335 Vakıflar Bankası 132.462.087 Ereğli Demir Çelik 108.444.331 Kardemir (D) 99.662.068 Petkim 86.991.188 Yapı ve Kredi Bank. 86.148.046 İş Bankası (C) 70.983.988 İpek Doğal Enerji 64.602.543 Tüpraş 58.553.759 Turkcell 45.308.965 Türk Telekom 42.504.963 Polisan Holding 41.595.799 Koza Madencilik 40.617.218 Koza Altın 31.158.757 Bim Mağazalar 28.993.343

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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