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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 619.607.108 Garanti Bankası 386.422.580 Akbank 244.278.946 Vakıflar Bankası 194.989.432 Halkbank 173.229.623 İş Bankası (C) 142.693.307 Aselsan 108.769.756 Petkim 103.581.691 Türk Telekom 79.585.156 Yapı ve Kredi Bank. 75.842.446 Kardemir (D) 72.919.875 Flap Kongre Toplantı Hiz. 72.450.281 Odaş Elektrik 70.039.843 Ereğli Demir Çelik 57.576.978 Tüpraş 51.468.330 Koza Altın 51.255.917 İpek Doğal Enerji 49.593.892 Koza Madencilik 46.559.557 Polisan Holding 46.441.023 Sabancı Holding 44.425.063

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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