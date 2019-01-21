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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 742.326.295 Garanti Bankası 308.186.878 Kardemir (D) 269.177.266 ASELSAN 196.352.785 Ereğli Demir Çelik 176.438.151 Petkim 140.315.039 Halkbank 139.926.928 Türk Telekom 121.449.060 Vakıflar Bankası 120.260.000 Akbank 118.818.115 İş Bankası (C) 86.757.429 Tüpraş 72.111.714 Odaş Elektrik 57.540.746 Yapı ve Kredi Bank. 50.646.304 Koza Madencilik 49.245.071 Vestel 45.111.290 Koza Altın 43.303.186 Sasa Polyester 41.023.629 İpek Doğal Enerji 40.011.985 Pegasus 39.547.678

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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