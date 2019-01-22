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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 499.390.139 Garanti Bankası 475.147.109 Yapı ve Kredi Bank. 220.901.052 Akbank 212.915.815 Petkim 196.136.718 Kardemir (D) 192.856.443 Vakıflar Bankası 166.777.509 ASESLAN 152.451.599 İş Bankası (C) 128.427.862 Halkbank 107.381.995 Türk Telekom 91.288.258 Sasa Polyester 80.717.801 Ereğli Demir Çelik 72.477.961 Turkcell 59.487.002 Tüpraş 44.294.066 Bera Holding 40.680.168 Polisan Holding 38.126.093 Pegasus 37.678.938 Doğtaş Kelebek Mobilya 35.707.184 Odaş Elektrik 35.208.455

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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