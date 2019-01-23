Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 559.474.792 Garanti Bankası 400.787.459 Vakıflar Bankası 236.445.804 Yapı ve Kredi Bank. 235.293.093 İş Bankası (C) 234.853.917 Halkbank 213.745.512 ASELSAN 202.660.475 Akbank 191.715.966 Petkim 165.374.582 Kardemir (D) 154.607.511 Türk Telekom 143.826.996 Ereğli Demir Çelik 93.984.067 Pegasus 85.863.814 Turkcell 85.789.622 Vestel 78.870.975 Tüpraş 72.050.488 Polisan Holding 67.286.060 Koç Holding 61.197.296 Sabancı Holding 47.731.952 Şişe Cam 43.488.042
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)