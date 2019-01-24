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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 440.688.448 ASELSAN 416.082.073 Garanti Bankası 403.338.946 Kardemir (D) 244.715.507 Akbank 213.030.111 Vakıflar Bankası 196.405.921 Petkim 173.078.327 Türk Telekom 167.507.128 Yapı ve Kredi Bank. 139.903.828 İş Bankası (C) 128.967.373 Halkbank 111.960.030 Tüpraş 100.521.948 Pegasus 69.105.659 Vestel 62.378.858 ICBC Turkey Bank 61.714.458 Odaş Elektrik 60.477.114 Ereğli Demir Çelik 57.185.575 Sabancı Holding 47.795.955 Polisan Holding 42.046.446 Turkcell 41.738.140

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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