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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 477.157.751 Kardemir (D) 344.603.039 Türk Hava Yolları 338.643.997 ASELSAN 198.805.500 Türk Telekom 189.363.087 Halkbank 181.561.407 Petkim 162.335.386 Akbank 148.292.882 Koza Madencilik 134.730.120 Yapı ve Kredi Bank. 107.653.799 Ereğli Demir Çelik 103.478.111 İş Bankası (C) 99.183.433 İpek Doğal Enerji 88.749.653 Vakıflar Bankası 87.372.489 Tüpraş 83.594.978 Sabancı Holding 73.372.640 Koza Altın 62.370.531 Turkcell 60.275.504 Koç Holding 60.100.498 ICBC Turkey Bank 55.587.936

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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