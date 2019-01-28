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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 804.417.935 Garanti Bankası 348.467.092 Kardemir (D) 216.309.673 Akbank 184.654.212 Türk Telekom 153.530.442 Petkim 130.147.348 Ereğli Demir Çelik 127.614.403 Aselsan 127.601.606 T. Halk Bankası 111.341.771 Koza Madencilik 81.193.899 Vakıflar Bankası 79.529.367 İş Bankası (C) 77.916.750 Koza Altın 59.519.601 İpek Doğal Enerji 54.642.630 ICBC Turkey Bank 50.329.503 Emlak Konut GMYO 44.285.366 Odaş Elektrik 32.552.418 Yapı ve Kredi Bank. 28.767.446 Gersan Elektrik 24.467.186 Sasa Polyester 24.349.685

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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