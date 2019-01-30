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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 996.430.390 Garanti Bankası 679.981.124 ASELSAN 389.935.872 Akbank 278.797.040 Türk Telekom 237.244.277 İş Bankası (C) 211.249.608 ICBC Turkey Bank 203.033.862 Halkbank 202.203.052 Yapı ve Kredi Bank. 186.613.055 Kardemir (D) 183.220.259 Vakıflar Bankası 170.123.266 Ereğli Demir Çelik 158.486.152 Petkim 136.392.867 Koza Madencilik 87.936.432 Tüpraş 81.064.345 Sabancı Holding 76.658.729 Bim Mağazalar 62.078.939 Sasa Polyester 53.809.515 Koza Altın 53.636.546 Vestel 53.171.096

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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