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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 428.261.104 Garanti Bankası 276.986.117 Türk Telekom 180.055.478 Kardemir (D) 145.187.816 Odaş Elektrik 139.223.623 Aselsan 134.007.551 Akbank 113.104.877 Koza Madencilik 106.990.007 İş Bankası (C) 98.633.393 T. Halk Bankası 89.293.994 Vakıflar Bankası 82.162.072 Petkim 74.757.068 ICBC Turkey Bank 73.089.554 Koza Altın 68.928.731 Soda Sanayii 63.864.148 Ereğli Demir Çelik 52.676.985 Emlak Konut GMYO 44.694.872 Yapı ve Kredi Bank. 44.389.731 Tüpraş 44.272.953 Zorlu Enerji 37.758.929

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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