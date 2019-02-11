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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 558.391.954 Türk Hava Yolları 251.876.276 Türk Telekom 206.419.862 Vakıflar Bankası 188.364.519 Akbank 173.957.969 İş Bankası (C) 172.480.657 Halkbank 168.059.352 Kardemir (D) 149.623.143 ASELSAN 133.871.958 Petkim 121.608.597 Koza Madencilik 93.094.000 Ereğli Demir Çelik 88.301.486 Tüpraş 87.019.580 Turkcell 80.093.066 Emlak Konut GMYO 73.532.152 Yapı ve Kredi Bank. 72.198.965 Koza Altın 51.833.146 Beşiktaş Futbol Yat. 41.000.283 Sasa Polyester 35.540.934 Albaraka Türk 32.770.998

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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