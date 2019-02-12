Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 620.238.227 Garanti Bankası 478.847.118 İş Bankası (C) 304.030.038 Vakıflar Bankası 266.998.694 Türk Telekom 211.030.470 Kardemir (D) 162.857.113 ASELSAN 143.701.098 Yapı ve Kredi Bank. 140.831.162 Akbank 137.017.338 Petkim 131.329.096 Ereğli Demir Çelik 130.828.202 Halkbank 125.826.840 Koza Madencilik 122.645.944 Albaraka Türk 108.104.067 Turkcell 61.556.209 Tüpraş 46.438.648 Koza Altın 41.707.440 Sabancı Holding 28.015.067 Sasa Polyester 27.958.189 Zorlu Enerji 27.767.767
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)