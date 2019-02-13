Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 560.647.656 Garanti Bankası 335.448.483 Koza Madencilik 172.924.043 İş Bankası (C) 171.810.147 Kardemir (D) 163.496.656 ASELSAN 153.089.836 Akbank 146.077.397 Ereğli Demir Çelik 142.409.633 Emlak Konut GMYO 119.302.644 Albaraka Türk 115.602.710 Vakıflar Bankası 110.840.035 Halkbank 106.242.291 Türk Telekom 98.170.230 Petkim 89.987.947 Tüpraş 83.583.630 Yapı ve Kredi Bank. 65.146.299 Koza Altın 62.616.161 Flap Kongre Toplantı Hiz. 51.342.815 Sabancı Holding 44.366.021 Turkcell 43.916.779
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)