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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 592.921.919 Garanti Bankası 277.555.193 Koza Madencilik 240.094.097 ASELSAN 185.834.607 Kardemir (D) 162.382.501 Ereğli Demir Çelik 122.733.041 Emlak Konut GMYO 95.900.378 Halkbank 84.083.816 Vakıflar Bankası 83.114.828 Türk Telekom 79.301.232 İş Bankası (C) 78.417.150 Akbank 66.118.762 Tüpraş 61.298.852 Petkim 58.842.432 Koza Altın 51.436.177 Koç Holding 41.457.833 Yapı ve Kredi Bank. 41.029.705 Trakya Cam 38.592.543 Odaş Elektrik 33.216.878 Turkcell 32.638.444

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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