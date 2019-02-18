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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 564.992.950 Garanti Bankası 394.720.785 Kardemir (D) 195.516.923 Ereğli Demir Çelik 175.561.190 İş Bankası (C) 125.543.305 Türk Telekom 118.738.332 Vakıflar Bankası 116.818.339 Akbank 89.913.630 Yapı ve Kredi Bank. 85.358.998 Halkbank 81.891.276 Koza Madencilik 76.522.936 ASELSAN 68.442.250 Petkim 63.760.761 Emlak Konut GMYO 61.199.564 Tüpraş 57.197.336 Koza Altın 47.067.105 Koç Holding 39.679.105 İhlas Gayrimenkul 37.778.360 Şişe Cam 34.739.571 Trakya Cam 34.088.007

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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