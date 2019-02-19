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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 465.847.824 Garanti Bankası 407.601.445 Ereğli Demir Çelik 184.199.844 Türk Telekom 169.461.471 ASELSAN 169.129.828 Kardemir (D) 159.028.438 Koza Madencilik 133.275.043 Vakıflar Bankası 117.535.351 Akbank 109.021.035 İş Bankası (C) 87.482.478 Halkbank 83.130.333 Emlak Konut GMYO 79.900.398 Tüpraş 70.857.070 Koza Altın 63.954.775 Petkim 60.089.024 Çemaş Döküm 59.291.158 Yapı ve Kredi Bank. 51.921.686 İpek Doğal Enerji 29.424.397 Turkcell 21.502.290 Sabancı Holding 21.478.418

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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