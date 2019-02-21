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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 424.149.138 Garanti Bankası 213.104.176 ASELSAN 176.960.686 Türk Telekom 137.088.912 İş Bankası (C) 102.280.025 Turkcell 96.511.174 Kardemir (D) 90.450.822 Koza Madencilik 80.382.730 Ereğli Demir Çelik 71.680.901 Halkbank 71.146.021 Vestel 68.355.914 Tüpraş 62.337.651 Petkim 54.295.446 Akbank 52.316.687 Vakıflar Bankası 51.277.604 Koza Altın 39.957.828 Sabancı Holding 35.634.172 Yapı ve Kredi Bank. 27.921.400 Bim Mağazalar 25.938.589 Koç Holding 21.497.042

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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