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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Vestel 567.247.864 Türk Hava Yolları 461.618.382 Kardemir (D) 229.376.544 Garanti Bankası 220.218.869 ASELSAN 205.565.660 Halkbank 150.680.704 Türk Telekom 144.702.660 Vakıflar Bankası 132.365.275 Petkim 120.958.767 Koza Madencilik 85.739.627 Ereğli Demir Çelik 81.893.069 Yapı ve Kredi Bank. 80.344.197 Akbank 79.374.151 İş Bankası (C) 74.475.501 Turkcell 54.944.678 Tüpraş 47.047.761 Emlak Konut GMYO 44.725.516 Koza Altın 35.787.608 Odaş Elektrik 35.065.216 İhlas Gayrimenkul 34.616.987

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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