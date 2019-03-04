Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin dünya Bursa
SKAL ve Tarihi Pera
SKAL ve Tarihi Pera
Sahte plaka uyarısı
Sahte plaka uyarısı
Kadın isterse yapar
Kadın isterse yapar
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 381.565.941 Türk Hava Yolları 234.203.222 ASELSAN 216.083.412 Kardemir (D) 206.196.659 Garanti Bankası 191.042.531 Vakıflar Bankası 129.919.139 Koza Madencilik 103.621.821 İş Bankası (C) 103.037.067 Akbank 97.226.176 Vestel 94.637.199 Türk Telekom 65.014.923 Sasa Polyester 63.930.404 Yapı ve Kredi Bank. 62.622.331 Halkbank 56.603.897 Karsan Otomotiv 55.467.810 Ereğli Demir Çelik 55.262.029 Koza Altın 52.219.555 Afyon Çimento 50.275.734 Koç Holding 45.403.775 Tüpraş 36.001.012

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında Işlem Hacmi Sıralaması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5