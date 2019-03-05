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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 725.247.785 Garanti Bankası 435.075.512 Akbank 237.551.219 Petkim 215.932.298 İş Bankası (C) 203.766.316 Kardemir (D) 167.299.726 Vakıflar Bankası 137.849.028 ASELSAN 119.762.732 Halkbank 118.168.871 Sasa Polyester 100.223.619 Yapı ve Kredi Bank. 93.787.009 Ereğli Demir Çelik 88.545.048 Türk Telekom 86.401.586 Vestel 71.114.700 Karsan Otomotiv 69.450.596 Koza Madencilik 49.651.605 Koza Altın 47.000.771 Doğan Holding 45.782.175 Tüpraş 41.460.126 İhlas Holding 34.415.059

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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