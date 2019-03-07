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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 451.253.565 Petkim 325.432.937 ASELSAN 207.337.743 Kardemir (D) 201.125.467 Akbank 194.268.252 Garanti Bankası 180.986.125 Vestel 102.511.009 İş Bankası (C) 88.645.891 Vakıflar Bankası 80.598.788 Bim Mağazalar 76.740.306 Karsan Otomotiv 62.173.624 Ereğli Demir Çelik 60.088.539 Halkbank 56.819.758 Türk Telekom 53.767.694 Yapı ve Kredi Bank. 49.553.493 Pegasus 48.886.964 Koza Altın 48.851.496 Doğan Holding 47.278.779 İhlas Gayrimenkul 45.454.624 Zorlu Enerji 30.738.350

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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