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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 579.994.240 Garanti Bankası 245.313.481 Vestel 218.264.796 Kardemir (D) 170.579.728 Petkim 152.338.583 Akbank 126.442.153 ASELSAN 114.030.239 Yapı ve Kredi Bank. 95.839.187 Vakıflar Bankası 94.743.280 Türk Telekom 91.919.953 İş Bankası (C) 89.341.408 Koza Madencilik 66.509.075 Halkbank 63.717.741 Ereğli Demir Çelik 60.417.237 Koza Altın 53.392.646 Bim Mağazalar 46.570.773 İhlas Gayrimenkul 46.275.015 Tüpraş 41.742.226 Karsan Otomotiv 34.606.840 Arçelik 33.901.055

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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