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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 429.107.418 Vestel 342.363.185 Garanti Bankası 258.975.483 Petkim 185.224.088 Kardemir (D) 137.471.338 Akbank 126.112.081 ASELSAN 88.864.535 İş Bankası (C) 78.960.620 Tüpraş 66.322.194 Ereğli Demir Çelik 65.419.518 Vakıflar Bankası 53.728.750 Halkbank 52.054.314 Emlak Konut GMYO 50.316.473 Bim Mağazalar 45.452.769 Yapı ve Kredi Bank. 42.562.107 Koza Madencilik 39.449.844 Koza Altın 38.974.906 Türk Telekom 30.344.005 Karsan Otomotiv 21.886.693 Pegasus 20.714.943

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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