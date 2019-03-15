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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 469.753.816 Türk Hava Yolları 272.420.420 Garanti Bankası 209.217.159 Petkim 190.120.437 ASELSAN 142.147.772 Türk Telekom 137.692.331 Emlak Konut GMYO 127.915.762 İş Bankası (C) 118.947.459 Vestel 101.277.888 Halkbank 93.313.958 Akbank 85.699.491 Vakıflar Bankası 85.541.082 Ereğli Demir Çelik 70.613.510 Turkcell 64.968.553 Koza Madencilik 41.737.970 Tüpraş 41.258.617 Karsan Otomotiv 35.596.929 Arçelik 33.849.617 Yapı ve Kredi Bank. 31.857.924 Koza Altın 30.668.498

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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