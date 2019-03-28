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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.394.838.613 Türk Hava Yolları 737.525.245 Akbank 588.846.909 Kardemir (D) 277.562.453 İş Bankası (C) 213.579.200 Vakıflar Bankası 212.881.120 Halkbank 181.074.970 ASELSAN 173.997.791 Petkim 155.291.244 Tüpraş 122.745.843 Yapı ve Kredi Bank. 114.421.148 Ereğli Demir Çelik 112.966.884 Turkcell 107.121.681 Türk Telekom 93.799.387 Koza Madencilik 83.741.079 Bim Mağazalar 82.679.211 Emlak Konut GMYO 76.765.532 Koç Holding 50.754.928 Koza Altın 49.244.732 Verusa Holding 45.215.110

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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