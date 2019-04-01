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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 707.584.847 Türk Hava Yolları 559.090.107 Akbank 309.148.909 Kardemir (D) 243.710.452 Halkbank 205.728.501 İş Bankası (C) 164.778.525 Petkim 134.771.558 Vakıflar Bankası 128.012.337 ASELSAN 110.550.444 Ereğli Demir Çelik 93.265.213 Yapı ve Kredi Bank. 74.431.040 Tüpraş 67.135.221 Vestel 59.946.388 Bim Mağazalar 56.822.562 Koza Madencilik 56.442.503 Turkcell 49.432.784 Türk Telekom 46.068.834 Arçelik 42.170.365 Emlak Konut GMYO 39.159.091 Tekfen Holding 36.911.280

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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