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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 349.596.435 Türk Hava Yolları 300.496.965 Halkbank 139.683.801 Kardemir (D) 129.160.339 Akbank 74.983.978 İş Bankası (C) 68.109.329 ASELSAN 63.562.413 Petkim 59.308.931 Tüpraş 59.263.237 Vakıflar Bankası 57.811.111 Koza Madencilik 49.358.610 Ereğli Demir Çelik 40.717.214 Yapı ve Kredi Bank. 39.315.317 Turkcell 38.562.699 Türk Telekom 34.348.663 Şişe Cam 25.102.269 Koza Altın 22.732.329 Emlak Konut GMYO 22.020.218 Koç Holding 20.988.601 Soda Sanayii 19.482.445

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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