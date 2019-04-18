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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 469.630.647 Petkim 458.036.797 Türk Hava Yolları 310.104.923 Halkbank 178.204.816 Vakıflar Bankası 175.584.605 Akbank 164.356.882 Kardemir (D) 91.211.094 İş Bankası (C) 88.820.912 Tüpraş 83.744.388 Yapı ve Kredi Bank. 81.427.719 Türk Telekom 70.036.863 ASELSAN 51.047.003 Ereğli Demir Çelik 41.979.308 Emlak Konut GMYO 39.825.672 Vestel 39.388.904 Turkcell 29.923.196 Koç Holding 25.242.805 Sabancı Holding 23.684.005 Koza Madencilik 23.384.115 Bim Mağazalar 21.489.523

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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