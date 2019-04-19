Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 147.649.772 Garanti Bankası 124.253.861 Petkim 75.593.732 Alarko Holding 62.384.756 Zorlu Enerji 54.937.007 Akbank 45.428.458 Halkbank 41.146.652 Kardemir (D) 40.856.913 Tüpraş 28.954.765 İş Bankası (C) 27.455.405 Ereğli Demir Çelik 27.084.296 Albaraka Türk 25.683.597 Türk Telekom 22.202.215 Vakıflar Bankası 19.184.116 ASELSAN 18.449.459 Şişe Cam 17.411.895 Vestel 12.888.541 Şekerbank 12.799.099 İhlas Gayrimenkul 12.236.323 Yapı ve Kredi Bank. 10.254.216
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)