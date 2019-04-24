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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 339.537.757 Garanti Bankası 313.596.153 Akbank 120.907.457 Kardemir (D) 103.754.208 Galatasaray Sportif 99.310.710 Halkbank 88.114.988 Vestel 81.400.453 Tüpraş 70.990.867 İş Bankası (C) 70.944.160 ASELSAN 70.839.147 Bim Mağazalar 66.819.519 Ereğli Demir Çelik 61.044.615 Yapı ve Kredi Bank. 60.363.121 Vakıflar Bankası 51.653.148 Petkim 48.101.836 Beşiktaş Futbol Yat. 45.446.920 Koç Holding 40.872.480 Koza Madencilik 31.089.700 TAV Havalimanları 30.270.185 Sabancı Holding 27.838.116

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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