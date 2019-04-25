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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 276.893.226 GarantiBBVA 243.798.117 Akbank 145.674.726 Halkbank 118.333.862 Vestel 88.440.429 Kardemir (D) 78.454.320 İş Bankası (C) 78.344.681 Petkim 77.427.965 Tüpraş 71.256.006 Vakıflar Bankası 64.387.017 Ereğli Demir Çelik 59.757.753 ASELSAN 53.712.094 Galatasaray Sportif 51.938.468 Bim Mağazalar 45.241.220 Türk Telekom 39.378.771 Yapı ve Kredi Bank. 36.007.658 Turkcell 27.785.248 Koç Holding 27.389.134 Şekerbank 20.193.645 İhlas Gayrimenkul 20.068.630

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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