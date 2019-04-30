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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 637.510.281 Galatasaray Sportif 390.189.718 Türk Hava Yolları 222.362.414 Akbank 181.840.470 İş Bankası (C) 105.324.206 Beşiktaş Futbol Yat. 102.278.550 Kardemir (D) 97.037.391 Halkbank 83.971.036 Koç Holding 67.420.455 ASELSAN 67.190.794 Ereğli Demir Çelik 58.365.298 Yapı ve Kredi Bank. 57.347.846 Vakıflar Bankası 54.982.139 Petkim 41.741.672 İhlas Gayrimenkul 41.235.883 Vestel 38.878.224 Koza Madencilik 38.469.907 Arçelik 37.788.895 Türk Telekom 34.275.310 İhlas Holding 31.797.712

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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