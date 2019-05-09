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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 464.247.980 Garanti Bankası 452.290.001 ASELSAN 147.822.805 Petkim 104.266.608 Halkbank 100.199.236 Akbank 93.200.791 Kardemir (D) 85.374.198 Türk Telekom 81.152.094 Tüpraş 76.622.397 İş Bankası (C) 73.882.305 Galatasaray Sportif 67.079.847 Vestel 58.887.016 Yapı ve Kredi Bank. 56.086.165 Vakıflar Bankası 48.976.775 Fenerbahçe Futbol 35.795.620 Bim Mağazalar 35.049.029 Emlak Konut GMYO 33.961.130 Koza Madencilik 33.466.107 Ereğli Demir Çelik 31.981.738 Koza Altın 28.684.224

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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