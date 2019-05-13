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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 453.922.403 Garanti Bankası 406.236.984 Akbank 146.245.991 ASELSAN 122.588.116 İş Bankası (C) 118.615.203 Kardemir (D) 117.950.460 Petkim 108.979.939 Halkbank 84.634.229 Bim Mağazalar 69.397.039 Koza Madencilik 65.011.451 Vakıflar Bankası 60.951.417 Vestel 55.750.068 Türk Telekom 53.885.208 Galatasaray Sportif 53.016.445 Emlak Konut GMYO 41.646.146 Koza Altın 38.404.606 Pegasus 36.537.618 Yapı ve Kredi Bank. 35.498.842 Karsan Otomotiv 34.582.988 Tüpraş 32.687.750

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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