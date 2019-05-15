Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 404.974.578 Garanti Bankası 307.131.843 Koza Madencilik 213.722.903 Halkbank 191.987.375 Petkim 154.320.267 Akbank 95.019.247 İş Bankası (C) 79.309.412 ASELSAN 67.872.663 Türk Telekom 66.396.754 Vestel 60.674.589 Kardemir (D) 54.816.714 Tüpraş 51.195.786 Koza Altın 50.658.135 Galatasaray Sportif 46.543.677 İpek Doğal Enerji 40.129.026 Yapı ve Kredi Bank. 34.367.033 Ereğli Demir Çelik 33.867.969 Turkcell 33.049.683 Vakıflar Bankası 31.930.887 Alarko Holding 31.896.896
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)