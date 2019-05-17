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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 422.328.567 Kardemir (D) 348.290.078 Koza Madencilik 234.958.496 Türk Hava Yolları 229.276.399 Akbank 188.999.449 Halkbank 129.736.660 ASELSAN 111.426.582 İş Bankası (C) 92.305.810 Ereğli Demir Çelik 83.135.908 İpek Doğal Enerji 77.020.737 Türk Telekom 54.994.005 Petkim 50.129.186 Yapı ve Kredi Bank. 49.855.295 Vestel 43.489.529 Vakıflar Bankası 42.714.675 Koza Altın 40.931.148 Bim Mağazalar 35.836.625 Koç Holding 30.779.748 Alarko Holding 29.657.633 İhlas Gayrimenkul 29.386.053

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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