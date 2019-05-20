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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 269.623.565 Garanti Bankası 268.136.228 Koza Madencilik 259.055.622 ASELSAN 196.227.141 Halkbank 173.091.775 Akbank 102.518.033 İpek Doğal Enerji 75.635.531 İş Bankası (C) 67.675.695 Galatasaray Sportif 56.511.773 Petkim 52.350.593 Sasa Polyester 45.314.056 Koza Altın 44.209.247 Yapı ve Kredi Bank. 43.249.931 Türk Telekom 39.996.382 Vakıflar Bankası 36.313.306 Kardemir (D) 36.010.544 Turkcell 30.829.240 Ereğli Demir Çelik 24.105.214 Tüpraş 19.761.957 Alarko Holding 18.823.418

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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