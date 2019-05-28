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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 398.192.203 Türk Hava Yolları 349.007.653 Akbank 128.913.694 Koza Madencilik 113.400.134 ASELSAN 103.675.525 Ereğli Demir Çelik 91.951.093 Türk Telekom 88.410.263 Halkbank 82.742.759 Petkim 82.138.838 Sasa Polyester 73.530.636 İş Bankası (C) 60.794.044 Koç Holding 58.136.043 Kardemir (D) 56.804.474 Tüpraş 48.012.183 Vakıflar Bankası 44.789.553 Vestel 38.960.802 Bim Mağazalar 28.989.049 Koza Altın 26.757.080 Tekfen Holding 25.536.387 Yapı ve Kredi Bank. 25.461.354

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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