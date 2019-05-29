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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 344.811.688 Türk Hava Yolları 344.304.745 Sasa Polyester 167.544.304 Petkim 163.844.203 Halkbank 125.955.812 ASELSAN 125.612.487 Akbank 109.962.757 İş Bankası (C) 99.079.587 Ereğli Demir Çelik 88.002.982 Koza Madencilik 82.193.968 Vestel 78.248.945 Vakıflar Bankası 74.701.173 Kardemir (D) 69.470.637 Tüpraş 66.432.339 Bim Mağazalar 46.850.446 Türk Telekom 45.159.186 Koç Holding 43.812.042 Turkcell 34.971.266 Tekfen Holding 32.021.452 Yapı ve Kredi Bank. 30.487.101

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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