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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 466.805.482 Türk Hava Yolları 405.145.597 İş Bankası (C) 125.198.207 Petkim 123.642.771 Akbank 116.482.915 Koza Madencilik 114.705.902 Halkbank 112.044.406 ASELSAN 103.831.178 Türk Telekom 98.470.759 Vakıflar Bankası 94.872.366 Yapı ve Kredi Bank. 89.427.598 Ereğli Demir Çelik 68.585.729 Tüpraş 67.873.184 ICBC Turkey Bank 64.802.256 Sasa Polyester 60.570.108 Kardemir (D) 58.837.433 Vestel 44.897.255 Bim Mağazalar 40.313.437 Pegasus 35.475.625 Turkcell 33.598.609

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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