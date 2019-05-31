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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 355.221.813 Türk Hava Yolları 282.761.164 Halkbank 124.741.646 Akbank 105.212.204 Tüpraş 92.179.665 Kardemir (D) 88.410.498 ICBC Turkey Bank 83.770.249 İş Bankası (C) 82.976.960 Yapı ve Kredi Bank. 81.150.555 ASELSAN 62.565.441 Vakıflar Bankası 59.493.387 Petkim 51.650.635 Koza Madencilik 46.749.319 Sasa Polyester 44.164.764 Turkcell 38.541.312 Türk Telekom 36.190.770 Alarko Holding 32.803.599 Bim Mağazalar 29.035.695 Ereğli Demir Çelik 28.897.822 Vestel 27.865.214

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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